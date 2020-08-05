Только 10% белорусов мечтают об открытии своего дела. Это показал опрос, проведенный коммуникационной компанией Noblet Media CIS и исследовательским агентством Info Sapiens.

Следует отметить, что исследование демонстрирует жизненные цели и приоритеты потребителей со средним и выше среднего доходом в 6 странах, включая Беларусь, Азербайджан, Грузию, Молдову, Украину и Узбекистан. В каждой стране было проведено 200 очных интервью с жителями городов в возрасте от 18 до 45 лет. Согласно исследованию, представители среднего и высшего среднего класса составляют 50-60% среди жителей городов целевого возраста, являясь группой, принимающей наиболее важные решения о крупных покупках и инвестициях.

Что касается опроса, то он состоит из нескольких тематических блоков и содержит основные выводы о белорусском и других пяти рынках.

Первый блок - личные цели и карьерные возможности. Как и жители других пяти стран, приоритет белорусов чаще всего состоит в улучшении экономического благосостояния (65%). Еще 16% хотят добиться изменений в обществе, а 22% – достичь личной популярности и высокого статуса. Для сравнения: в Украине доля граждан, которые стремятся изменить положение дел в обществе, составляет 35%, а в Азербайджане – 20%.

Наибольший процент белорусов – 33% – желает работать в международной частной компании, в то время как 18% отдают предпочтение локальным частным компаниям (самый большой процент среди всех стран) и 16% хотели бы работать в неправительственном секторе на локальном уровне.

Как и во всех странах, кроме Украины, на работе жители Беларуси (47%) преимущественно не прочь принимать минимальное количество решений, а в личное время уделять значительную часть времени друзьям (33%), а не семье (16%). В ближайшие 10 лет лишь 16% белорусов готовы к созданию семьи и детям – это наименьший процент среди шести стран.

Второй блок опроса - личный бюджет и расходы. Как выяснилось, белорусы склонны тратить деньги на развлечения, встречи с друзьями (28%) и на внешний вид, что включает расходы на покупку одежды, обуви и средств ухода (29%). Путешествия составляют 18% расходов, а инвестиции в образование – 5%. Беларусь – одна из стран, чьи граждане предпочитают хранению денег дома инвестиции в недвижимость (42%) и использование финансовых инструментов (29%, без учета депозитов). Интересная тенденция наблюдается и с депозитами: 25% считают более надежными депозиты в долларах, нежели в национальной валюте (3%).

В последнее время все страны столкнулись с трудностями, связанными с пандемией.

Представители бизнеса, правительства и международных организаций объединили свои усилия, чтобы принять необходимые меры против распространения вируса и должным образом информировать общественность о ситуации. В Беларуси жители получают информацию о COVID-19 от органов здравоохранения (70%), местных докторов (82%), а также президента (52%). Всего 29% населения отмечают, что информация исходит от ВОЗ. Тем не менее, ВОЗ (27%) и знакомые, а также коллеги (28%) названы наиболее доверительными источниками.

Отличительная черта белорусов – в их внутренней свободе, которая не всегда имеет достаточное внешнее проявление: лишь 10% готово открыто онлайн опубликовать свое мнение об экономических и социальных темах. Тем не менее, половина белорусов склонна обсуждать подобные вопросы в семье или с друзьями, которые относительно поровну влияют на формирование их мнения, в отличие от других стран, где взгляды определяет семья. Белорусы будут уверенно отстаивать групповую позицию, которая отображает их внутренние ценности, именно поэтому компаниям следует оценить их командные качества и стремление развиваться на локальном уровне.

«Данные опроса будут полезны для всех типов организаций, – считает Инна Волосевич, заместитель директора Info Sapiens. – И правительственные организации, и международные доноры могут увидеть, как общаться с наиболее активными гражданами, чтобы эффективнее коммуницировать противоэпидемические меры и необходимые реформы. Бизнес, ориентированный на средний и выше среднего классы в целевых странах, получит полезные данные для построения успешной маркетинговой и коммуникационной стратегии».

СПРАВКА: Noblet Media CIS – это PR, коммуникационная и маркетинговая компания, которая была основана в 2004 году. Сегодня компания работает на рынках восьми стран – Украины, Грузии, Армении, Молдовы, Азербайджана, Беларуси, Казахстана и Узбекистана и имеет главные офисы в Киеве и Тбилиси. Noblet Media CIS является аффилиатом Edelman, крупнейшей в мире независимой компании в сфере PR и маркетинга. Noblet Media предоставляет полный спектр профессиональных PR и маркетинговых услуг, используя опыт стран Восточного партнерства ЕС и других стран мира.

Исследовательская компания Info Sapiens специализируется на проведении исследований общественного мнения (социальные, политические и маркетинговые), поведенческих замеров и анализе данных из вторичных источников. Компания была создана в сентябре 2018 вследствие глобального закрытия исследований на заказ компанией GfK. Почти все сотрудники Info Sapiens являются бывшими сотрудниками GfK Ukraine. В течение 2019-2020 годов компания провела более 500 исследовательских проектов для более чем 200 клиентов. По данным Украинской ассоциации маркетинга в 2019 году мы стали крупнейшим местным исследовательским агентством (после 5 представителей международных компаний). Info Sapiens соответствует всем исследовательским стандартам ICC / ESOMAR и внесена в каталог ESOMAR.