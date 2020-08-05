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ЭКОНОМИКА РБ
РЕКОНСТРУКЦИЮ МОСТА ЧЕРЕЗ ЗАПАДНУЮ ДВИНУ В ПОЛОЦКЕ ЗАВЕРШАТ ДО 7 НОЯБРЯ ЭТОГО ГОДА
10:41 06.08.2020
Реконструкцию моста через Западную Двину в Полоцке завершат до 7 ноября этого года. Об этом заявил заместитель премьер-министра Владимир Кухарев.
Как сообщает сайт правительства, вице-премьер ознакомился с ходом работ по обновлению путепровода. Строительство ведется по графику.
"Объект полностью обеспечен финансированием, стройматериалы на объекте есть. До 7 ноября текущего года работы будут завершены и движение по мосту откроют", - сказал Владимир Кухарев.
Планируется, что ширина нового моста будет 9 м, длина - 270 м. Кроме полос для движения автомобилей обустроят дорожки для пешеходов и велосипедистов. На одном из выездов с путепровода будет организовано круговое движение.
Мост по улице Юбилейной через Западную Двину был построен в 1930-е годы. Капитально его не ремонтировали, только несколько раз проводили поддерживающий ремонт. Движение на мосту закрыли 8 октября 2019 года.
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