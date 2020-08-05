ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
06.08.2020

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ЭКСПОРТ БЕЛОРУССКОЙ СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ И ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ ЗА ЯНВАРЬ-ИЮНЬ ВЫРОС НА 6,4%


10:23 06.08.2020

В январе-июне 2020 года экспорт сельскохозяйственной продукции и продуктов питания вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 6,4%, или на $163,5 млн, и составил $2,7 млрд.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия, выросли поставки основных видов экспортоориентированной продукции: мяса и мясопродуктов на 16,2% до $486,3 млн, молока и молокопродуктов - на 6,9% до $1179,9 млн, сахара - на 15,1% до $79,1 млн.

Продукция АПК стала экспортироваться в 98 стран мира против 88 в январе-июне 2019 г.

Кроме этого, новыми рынками в первом полугодии стали: Ангола, Бангладеш, Бахрейн, Белиз, Гвинея, Джибути, Индия, Кипр, Либерия, Люксембург, Мадагаскар, Мали, Мьянма, Нигер, Парагвай, Сомали, Сьерра-Леоне, Финляндия, Хорватия, Шри-Ланка.

«В Бангладеш и Нигер стали экспортироваться сухие молочные продукты, в Индию – льноволокно, в Гвинею, Джибути, Сомали – сахар, в Бахрейн – хлеб и мучные кондитерские изделия, в Парагвай, Кипр – алкогольная продукция, а солод – в Анголу, Либерию, Шри-Ланку», - рассказали в министерстве.

Молочная продукция в первом полугодии поставлялась в 47 стран, мясная продукция – 16 стран, сахар – 29 стран.

За анализируемый период увеличилась доля поставок в страны СНГ (без учета Российской Федерации) и страны дальнего зарубежья.

В страны СНГ (без учета Российской Федерации) поставлено продукции АПК на $342,9 млн, темп роста – 157,9%. Доля в экспорте сельскохозяйственной продукции и продуктов питания увеличилась на 4,1% до 12,6%.

Доля Российской Федерации в общем объеме снизилась на 7,3% и составила 75,8%, или $2,1 млрд.

В страны дальнего зарубежья поставлено продукции АПК на $315,4 млн, темп роста – 146,3%. Доля в экспорте сельскохозяйственной продукции и продуктов питания выросла на 3,2% до 11,6%.

Китайское направление показало рост в 2,7 раза. В Поднебесную экспортировано продукции на $110,9 млн.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 06.08.2020
валюта курс
EUR 2.8821
USD 2.4368
RUB 3.3288
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 05.08.2020
валюта курс +/-
EUR 2.8821 +0.0057
USD 2.4368 -0.0026
RUB 3.3288 +0.007
все курсы архив

Курсы в банках
на 06.08.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.8860 2.8970
USD 2.4400 2.4490
RUB 3.3260 3.3500
подробнее

Конвертация в банках
на 06.08.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1800 1.1880
EUR/RUB 86.5000 86.9500
USD/RUB 73.0000 73.6000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте