В январе-июне 2020 года экспорт сельскохозяйственной продукции и продуктов питания вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 6,4%, или на $163,5 млн, и составил $2,7 млрд.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия, выросли поставки основных видов экспортоориентированной продукции: мяса и мясопродуктов на 16,2% до $486,3 млн, молока и молокопродуктов - на 6,9% до $1179,9 млн, сахара - на 15,1% до $79,1 млн.

Продукция АПК стала экспортироваться в 98 стран мира против 88 в январе-июне 2019 г.

Кроме этого, новыми рынками в первом полугодии стали: Ангола, Бангладеш, Бахрейн, Белиз, Гвинея, Джибути, Индия, Кипр, Либерия, Люксембург, Мадагаскар, Мали, Мьянма, Нигер, Парагвай, Сомали, Сьерра-Леоне, Финляндия, Хорватия, Шри-Ланка.

«В Бангладеш и Нигер стали экспортироваться сухие молочные продукты, в Индию – льноволокно, в Гвинею, Джибути, Сомали – сахар, в Бахрейн – хлеб и мучные кондитерские изделия, в Парагвай, Кипр – алкогольная продукция, а солод – в Анголу, Либерию, Шри-Ланку», - рассказали в министерстве.

Молочная продукция в первом полугодии поставлялась в 47 стран, мясная продукция – 16 стран, сахар – 29 стран.

За анализируемый период увеличилась доля поставок в страны СНГ (без учета Российской Федерации) и страны дальнего зарубежья.

В страны СНГ (без учета Российской Федерации) поставлено продукции АПК на $342,9 млн, темп роста – 157,9%. Доля в экспорте сельскохозяйственной продукции и продуктов питания увеличилась на 4,1% до 12,6%.

Доля Российской Федерации в общем объеме снизилась на 7,3% и составила 75,8%, или $2,1 млрд.

В страны дальнего зарубежья поставлено продукции АПК на $315,4 млн, темп роста – 146,3%. Доля в экспорте сельскохозяйственной продукции и продуктов питания выросла на 3,2% до 11,6%.

Китайское направление показало рост в 2,7 раза. В Поднебесную экспортировано продукции на $110,9 млн.