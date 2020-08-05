ЭКОНОМИКА РБ

ГОМСЕЛЬМАШ ПОСТАВИЛ ТЕХНИКУ В МАГАДАН

09:36 06.08.2020 ОАО «Гомсельмаш» — управляющая компания холдинга 5 августа 2020 года отправило в Магадан два универсальных энергосредства УЭС-2-280А. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, дальнейшей отгрузкой техники покупателю КФХ Комар Сергей Васильевич займется дилерский центр ООО Торговый дом «ПодшипникМаш» Самара. Следует отметить, что принять положительное решение о приобретении энергосредств УЭС-2-280А помогли выгодные условия лизинга от АО «Росагролизинг».