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ЭКОНОМИКА РБ
ГОМСЕЛЬМАШ ПОСТАВИЛ ТЕХНИКУ В МАГАДАН
09:36 06.08.2020
ОАО «Гомсельмаш» — управляющая компания холдинга 5 августа 2020 года отправило в Магадан два универсальных энергосредства УЭС-2-280А.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, дальнейшей отгрузкой техники покупателю КФХ Комар Сергей Васильевич займется дилерский центр ООО Торговый дом «ПодшипникМаш» Самара.
Следует отметить, что принять положительное решение о приобретении энергосредств УЭС-2-280А помогли выгодные условия лизинга от АО «Росагролизинг».
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