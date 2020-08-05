В будущей пятилетке в Беларуси намерены создать 29 межрегиональных комплексов по переработке мусора. Об этом сообщил заместитель премьер-министра Владимир Кухарев.

По его словам, заниматься переработкой вторресурсов выгодно. Опыт предприятий говорит о том, что ресурс, который имеем под ногами, можно эффективно использовать в масштабах страны.

"Правительство в следующей пятилетке уделит этому самое серьезное внимание. Президентом поставлена задача в течение пяти лет обеспечить полное использование вторичных материальных ресурсов. Разработана программа по строительству 29 межрегиональных полигонов, где будут концентрироваться отходы из нескольких районов. Это позволит сортировать весь мусор, который затем пройдет углубленную переработку. Фактически все полученное сырье будет использовано для изготовления плитки, бортов и других изделий, которые применяются в ЖКХ", - отметил Владимир Кухарев, которого цитирует сайт правительства.

Один из таких объектов хотят возвести возле Новополоцка. Сюда будут свозить отходы из самого города, а также Полоцкого, Ушачского и Россонского районов. На полигоне установят производство, которое будет перерабатывать максимальный спектр отходов. Проект планируют запустить в 2023 году.