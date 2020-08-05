В Беларуси темп роста производства молока за январь-июнь 2020 года составил 106,0% к соответствующему уровню прошлого года, реализации – 106,9%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия, за первое полугодие 2020 года показатель продуктивности дойного стада превысил прошлогодний уровень на 142 кг и составил 2647 кг, а в 4 районах республики средний удой молока от коровы превысил 4000 кг (Гродненский – 4429 кг, Несвижский – 4148 кг, Брестский – 4118 кг, и Мозырский – 4071 кг).

Кроме того, в 15 сельскохозяйственных организациях средний удой молока от коровы за полугодие превысил 5000 кг молока.

Образцами сельскохозяйственного производства являются: СПК имени Деньщикова Гродненского района, УП «Молодово-Агро» Ивановского, СПК «Лариновка» Оршанского, СПК «Агрокомбинат Снов» Несвижского, ф-л «Фалько-Агро» ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский» Дзержинского, ГП «Совхоз-комбинат „Заря” Мозырского района, где показатель продуктивности дойного стада за январь-июнь текущего года уже превысил 5500 кг молока.

В 112 сельхозорганизациях республики средний удой молока в I полугодии превысил 4000 кг и в 364 – 3000 кг молока.