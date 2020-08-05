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ЭКОНОМИКА РБ
МИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР НЕДВИЖИМОСТИ ВЫСТАВИТ НА АУКЦИОН 12 ИЗОЛИРОВАННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
18:00 05.08.2020
Минский городской центр недвижимости выставит на аукцион 12 изолированных помещений.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомитете по имуществу, изолированные помещения пользуются повышенным спросом у представителей бизнеса. 27 и 31 августа для продажи будут выставлены 4 и 8 изолированных помещения соответственно.
Выставленные на аукцион объекты находятся в Партизанском и Заводском районах столицы и расположены преимущественно на первых и цокольных этажах жилых домов. Начальная цена недвижимости варьируется от чуть более 2000 до 8218 белорусских рублей.
Единственным условием продажи является необходимость в течение двух лет со дня государственной регистрации перехода права собственности на изолированное помещение обеспечить их использование по назначению, которое в соответствии с законодательством допускается для нежилых изолированных помещений, находящихся в жилом доме.
Прием документов, а также консультации по вопросам участия в торгах осуществляются в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (по пятницам – до 16.30) на ул. К.Маркса, 39, каб. 6.
Извещения о проведении торгов размещены на сайтах: Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь (раздел «Продажа/аренда имущества»), организатора торгов и Минского городского исполнительного комитета.
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