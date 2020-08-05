Минский городской центр недвижимости выставит на аукцион 12 изолированных помещений.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомитете по имуществу, изолированные помещения пользуются повышенным спросом у представителей бизнеса. 27 и 31 августа для продажи будут выставлены 4 и 8 изолированных помещения соответственно.

Выставленные на аукцион объекты находятся в Партизанском и Заводском районах столицы и расположены преимущественно на первых и цокольных этажах жилых домов. Начальная цена недвижимости варьируется от чуть более 2000 до 8218 белорусских рублей.

Единственным условием продажи является необходимость в течение двух лет со дня государственной регистрации перехода права собственности на изолированное помещение обеспечить их использование по назначению, которое в соответствии с законодательством допускается для нежилых изолированных помещений, находящихся в жилом доме.

Прием документов, а также консультации по вопросам участия в торгах осуществляются в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (по пятницам – до 16.30) на ул. К.Маркса, 39, каб. 6.

Извещения о проведении торгов размещены на сайтах: Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь (раздел «Продажа/аренда имущества»), организатора торгов и Минского городского исполнительного комитета.