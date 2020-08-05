Национальный центр интеллектуальной собственности (НЦИС) в первом полугодии 2020 года осуществлял свои полномочия по коллективному управлению имущественными правами в рамках 6524 действующих договоров.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в НЦИС, среди них - 5349 договоров с белорусскими авторами и правообладателями об управлении имущественными правами (в первом полугодии 2020 года заключено 127 договоров); 70 договоров о взаимном представительстве интересов в различных сферах коллективного управления имущественными правами с иностранными организациями по коллективному управлению имущественными правами из 40 стран мира; 30 договоров об управлении имущественными правами на произведения с иностранными правообладателями; 1075 договоров с пользователями об использовании произведений (в первом полугодии 2020 года заключено 103 договора).

В базу данных, содержащую сведения о правах, переданных в управление, внесены сведения о 4713 произведения. Всего в базу данных включено 108 581 произведение.

В течение рассматриваемого периода всего было собрано авторского вознаграждения на сумму 2676 162,79 белорусских рублей.

В том числе на территории Беларуси в интересах авторов и правообладателей, правами которых управляет НЦИС, собрано вознаграждение в общем размере 2 665 577,16 белорусских рублей. От иностранных организаций по коллективному управлению, с которыми у НЦИС установлены договорные отношения о взаимном представительстве интересов, в пользу белорусских авторов и правообладателей, передавших свои имущественные права в коллективное управление НЦИС, поступило вознаграждение в общей сумме 10 585,63 белорусских рублей.

Общая сумма вознаграждения, выплаченного НЦИС в течение первого полугодия 2020 года, составила 1 376 879,58 белорусских рублей.

В отчетном периоде в рамках осуществления работы по взысканию дебиторской задолженности было направлено 38 претензий (предложений о добровольном урегулировании спора) на общую сумму 125 617,03 белорусских рублей. По результатам проведенной работы в НЦИС поступило 12 273,36 рублей.

По результатам исковой работы о взыскании суммы задолженности по выплате авторского вознаграждения, Верховным судом Республики Беларусь были удовлетворены требования на общую сумму 23 477, 90 белорусских рублей.