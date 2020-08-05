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ЭКОНОМИКА РБ
ВИТЕБСКИЕ ТАМОЖЕННИКИ ПРЕСЕКЛИ НЕЗАКОННЫЙ ВВОЗ В БЕЛАРУСЬ КРУПНОЙ ПАРТИИ СЕРБСКИХ СИГАРЕТ
15:21 05.08.2020
Почти 21 млн штук сигарет сербского производства без каких-либо акцизных марок намеревался переместить российский перевозчик из Латвии в Беларусь по недействительным документам.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, грузовик DAF, в котором находилась табачная продукция, въезжал через пункт пропуска «Григоровщина».
Согласно представленным фирмой-перевозчиком документам, товар направлялся от фирмы, зарегистрированной в Венгрии, в адрес получателя, находящегося в Украине. Нехарактерный маршрут следования из Венгрии в Латвию, далее через территорию Беларуси и России в Украину, заявленный в документах, вызвал сомнения у таможенников: данную поставку логичнее и дешевле было бы осуществить через венгерско-украинскую границу.
При проверке получена информация о том, что украинский получатель не имеет никакого отношения к данной партии сигарет, а также не заключал никаких контрактов с их отправителем.
Отсутствие информации о реальном получателе сигарет, нехарактерный маршрут следования транспортного средства свидетельствуют об организации незаконной схемы ввоза, с целью дальнейшего вовлечения товаров в незаконный оборот на территории Российской Федерации.
Крупная партия табачной продукции стоимостью почти в 230 тысяч долларов США изъята и размещена в зоне таможенного контроля ведомственного пункта таможенного оформления.
По данному факту Витебской таможней начат административный процесс в соответствии с ч.3 ст. 14.5 КоАП Республики Беларусь.
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