Бесконтактная оплата проезда с помощью QR-кода с 5 августа 2020 года стала доступна трамваях Минска.

Технология реализована ОАО «Белинвестбанк» и ООО «Лайт Вел Организейшн» (LWO).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, для оплаты проезда бесконтактным способом пассажиру необходимо навести встроенный в приложение Оплати™ сканер на наклейку с QR-кодом в салоне транспортного средства, выбрать количество билетов для покупки и, когда на экране смартфона высветится сумма для оплаты, нажать кнопку «Оплатить». Деньги тут же списываются с электронного кошелька пассажира. Причем необязательно приближаться к QR-коду – считывание происходит с расстояния до 2-2,5 метров.

Кстати, есть и более простой алгоритм покупки билета. При запуске бесконтактной оплаты на трамвайных маршрутах Минска, в приложении Оплати™ дополнительно к блютуз- и вайфай-меткам (они применяются в столичных электробусах и троллейбусах) начала применяться технология определения рейса по геолокации. Для этого на главной странице приложения необходимо нажать кнопку «Купить», сервис сам определит перечень возможных рейсов и предложит пассажиру выбрать тот, на котором он находится. Это позволит оплачивать проезд без сканирования QR-кода, комфортно разместившись на свободном месте.

Кроме того, предусмотрен еще один «экстренный» вариант оплаты – по гаражному номеру транспортного средства. На главной странице приложения рядом с разделом «Мои билеты» необходимо нажать «Купить» и ввести гаражный номер трамвая. Найти его можно на наклейках прямо под QR-кодом. «Умный» билет окажется в смартфоне.

Билет в электронном виде содержит всю необходимую информацию о поездке: номер транспортного средства, номер билета, дату и время его покупки, стоимость. Также на билете изображен QR-код. С его помощью и проходит проверка оплаты проезда контролером.

Сервис Оплати™ – часть ЭкоСистемы Белинвестбанка, разработка компании LWO, резидента Парка высоких технологий. Использовать инновационный сервис, а, следовательно, и инновационный способ оплаты проезда может любой житель и гость Минска независимо от того, клиентом какого банка он является. Для этого необходимо совершенно бесплатно скачать приложение в Play Market или App Store, установить его на смартфон – и пользоваться постоянно. Пополнять электронный кошелек можно с карточек любых банков – никаких комиссий и процентов за это нет.

Помимо трамваев, рассчитаться за проезд с помощью приложения Оплати™ возможно в троллейбусах и электробусах столицы, а также в маршрутном такси № 1077.