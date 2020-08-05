|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|05.08.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
БРЕСТСКАЯ ОБЛАСТЬ ПЕРВАЯ ИЗ РЕГИОНОВ НАМОЛОТИЛА МИЛЛИОН ТОНН ЗЕРНА
14:21 05.08.2020
Брестская область первой из регионов преодолела миллионный намолот: на счету местных хлеборобов 1 млн 208 тонн зерна.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия, в регионе убрано более двух третей площадей зерновых и зернобобовых. Три района - Пружанский, Барановичский и Каменецкий - уже преодолели рубеж в 100 тыс. тонн намолота. Близится к завершению жатва в Пружанском, Столинском, Каменецком и Ивановском районах, где убрано более 80% площадей зерновых и зернобобовых.
На сегодня полностью завершили уборку 10 сельхозорганизаций, в том числе четыре в Пружанском районе, три в Брестском и по одной в Ивановском, Кобринском и Столинском районах. Более 100 экипажей комбайнеров намолотили по 1 тыс. т зерна. На днях в области появился экипаж-трехтысячник - семейный экипаж Кухта из ОАО «Беловежский» Каменецкого района. В прошлом году ни один экипаж не смог преодолеть такую планку.
К первому миллиону приближается и Минская область, на счету которой 930,7 тысячи тонн. В Гродненской области намолочено 893,7 тысячи тонн зерна. Всего на утро 5 августа намолочено 4134,9 тысячи тонн.
В целом в Беларуси убрано 1076,9 тысячи гектаров, или 50% площадей. За чертой экватора Брестчина, Гомельщина и Гродненщина: там сжаты 71, 66 и 56 процентов соответственно. Сегодня половинный рубеж преодолеет Минщина. В Могилевской области работы завершены на треть, в Витебской – на четверть.
В стране должны завершается уборка озимого рапса – осталось 2,6 тысячи гектаров. Намолочено 771 тысяча тонн маслосемян при урожайности 24,9 центнера с гектара.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 05.08.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 05.08.2020
Курсы в банках
на 05.08.2020
Конвертация в банках
на 05.08.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте