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ЭКОНОМИКА РБ


БРЕСТСКАЯ ОБЛАСТЬ ПЕРВАЯ ИЗ РЕГИОНОВ НАМОЛОТИЛА МИЛЛИОН ТОНН ЗЕРНА


14:21 05.08.2020

Брестская область первой из регионов преодолела миллионный намолот: на счету местных хлеборобов 1 млн 208 тонн зерна.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия, в регионе убрано более двух третей площадей зерновых и зернобобовых. Три района - Пружанский, Барановичский и Каменецкий - уже преодолели рубеж в 100 тыс. тонн намолота. Близится к завершению жатва в Пружанском, Столинском, Каменецком и Ивановском районах, где убрано более 80% площадей зерновых и зернобобовых.

На сегодня полностью завершили уборку 10 сельхозорганизаций, в том числе четыре в Пружанском районе, три в Брестском и по одной в Ивановском, Кобринском и Столинском районах. Более 100 экипажей комбайнеров намолотили по 1 тыс. т зерна. На днях в области появился экипаж-трехтысячник - семейный экипаж Кухта из ОАО «Беловежский» Каменецкого района. В прошлом году ни один экипаж не смог преодолеть такую планку.

К первому миллиону приближается и Минская область, на счету которой 930,7 тысячи тонн. В Гродненской области намолочено 893,7 тысячи тонн зерна. Всего на утро 5 августа намолочено 4134,9 тысячи тонн.

В целом в Беларуси убрано 1076,9 тысячи гектаров, или 50% площадей. За чертой экватора Брестчина, Гомельщина и Гродненщина: там сжаты 71, 66 и 56 процентов соответственно. Сегодня половинный рубеж преодолеет Минщина. В Могилевской области работы завершены на треть, в Витебской – на четверть.

В стране должны завершается уборка озимого рапса – осталось 2,6 тысячи гектаров. Намолочено 771 тысяча тонн маслосемян при урожайности 24,9 центнера с гектара.
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