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ЭКОНОМИКА РБ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ КАМЕРАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ПЛАТЕЛЬЩИКИ ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-ИЮНЬ ДОПЛАТИЛИ В БЮДЖЕТ 25,2 МЛН РУБЛЕЙ
13:36 05.08.2020
За январь-июнь 2020 года по результатам камерального контроля, проведенного инспекциями Витебской области, плательщикам направлено 1675 уведомлений о корректировке налоговых обязательств в добровольном порядке.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по региону, согласно представленным плательщиками уточненным налоговым декларациям, сумма доплаты налога в бюджет составила 25,2 млн рублей, а также уменьшена сумма налога на добавленную стоимость, подлежащая возврату из бюджета, в размере 8,2 млн рублей.
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