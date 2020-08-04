ЭКОНОМИКА РБ

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ КАМЕРАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ПЛАТЕЛЬЩИКИ ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-ИЮНЬ ДОПЛАТИЛИ В БЮДЖЕТ 25,2 МЛН РУБЛЕЙ

13:36 05.08.2020 За январь-июнь 2020 года по результатам камерального контроля, проведенного инспекциями Витебской области, плательщикам направлено 1675 уведомлений о корректировке налоговых обязательств в добровольном порядке. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по региону, согласно представленным плательщиками уточненным налоговым декларациям, сумма доплаты налога в бюджет составила 25,2 млн рублей, а также уменьшена сумма налога на добавленную стоимость, подлежащая возврату из бюджета, в размере 8,2 млн рублей.