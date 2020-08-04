Вузы Беларуси подводят итоги приема на бюджетные места.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре Минобразования, по сравнению с 2019 годом по ряду специальностей проходные баллы выросли.

В БГУИР самый высокий конкурс сложился на специальность "информационные системы и технологии (в игровой индустрии)" (ФИТУ). Рекордные баллы у абитуриентов, поступающих на специальности "экономика электронного бизнеса" – 396 и "программное обеспечение информационных технологий" - 394. Зачисление в БГУИР происходит по общеуниверситетскому конкурсу. В своем заявлении абитуриент мог указать в порядке приоритетности даже все специальности технико-технологического профиля. Если при зачислении он не проходит по первой указанной им специальности, то система проверят вторую и так далее. Тех, кто не прошел ни на одну из них, комиссия записывает еще в один список по убыванию баллов.

В МГЛУ по традиции наиболее высокий проходной балл заявлен на переводческом факультете – 382 на специальность "английский язык и второй иностранный язык со специализацией: художественный перевод, специальный перевод, синхронный перевод". На специальности "немецкий язык и второй иностранный язык со специализацией: специальный перевод, синхронный перевод" – 372 балла, "испанский язык (на базе испанского/английского языка) и второй иностранный язык со специализацией" - 364, "турецкий язык (на базе английского языка) и второй иностранный язык со специализацией: специальный перевод" - 355, "французский язык и второй иностранный язык со специализацией: специальный перевод" - 344. Для переводчиков на факультете китайского языка и культуры прием от 365 баллов из 400 возможных.

Не менее 371 балла требовалось на факультете межкультурных коммуникаций для поступления на специальность "английский язык и второй иностранный язык со специализацией", от 366 – "итальянский (на базе английского языка) и второй иностранный язык", от 362 – «немецкий и второй иностранный язык со специализацией" и от 342 - "китайский язык (на базе китайского/английского языка) и второй иностранный язык со специализацией: компьютерная лингвистика, русский язык как иностранный".

Максимальный балл у абитуриентов, подавших заявления в БНТУ, составил 388. По сравнению с прошлым годом на 10-15 выросли и минимальные баллы. В числе наиболее востребованных оказались специальности "маркетинг" факультета маркетинга, менеджмента, предпринимательства, "архитектура", "программное обеспечение информационных технологий", а также специальности "экономика и организация производства (приборостроение)" машиностроительного факультета и "автосервис" автотракторного факультета.