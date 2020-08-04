Открытое акционерное общество "Полоцк-Стекловолокно" расширило ассортимент выпускаемой продукции.

Как сообщили ЭКОПРЕСС на предприятии, в ассортименте выпускаемой продукции появился конструкционный эмульсионный стекломат весом 150, 200 и 580 г/м2.