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ЭКОНОМИКА РБ
ОАО "ПОЛОЦК-СТЕКЛОВОЛОКНО" РАСШИРИЛО АССОРТИМЕНТ ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ
12:36 05.08.2020
Открытое акционерное общество "Полоцк-Стекловолокно" расширило ассортимент выпускаемой продукции.
Как сообщили ЭКОПРЕСС на предприятии, в ассортименте выпускаемой продукции появился конструкционный эмульсионный стекломат весом 150, 200 и 580 г/м2.
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