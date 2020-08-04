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ЭКОНОМИКА РБ
ПЕРВАЯ ОФИЦИАЛЬНАЯ ОНЛАЙН-ШКОЛА НАЧНЕТ РАБОТАТЬ В БЕЛАРУСИ В СЕНТЯБРЕ
12:19 05.08.2020
Первая официальная онлайн-школа начнет работать в Беларуси в сентябре.
Как сообщает сайт Федерации профсоюзов Беларуси, помимо стандартной образовательной программы, там предложат обучение критическому мышлению, ораторскому мастерству, основам бизнеса и самомотивации.
По мнению руководства онлайн-школы Prime, умение осознавать себя частью общества и навыки коммуникации не менее важны для подрастающего поколения, чем знания основных дисциплин, поэтому здесь намерены знакомить ребят с искусством и тонкостями этикета.
Любопытно, что, выбирая онлайн-обучение, дети остаются «прикрепленным» к обычной общеобразовательной школе и сдают в ней экзамены.
«Нашей школе больше года, и мы прошли испытание коронавирусом, когда белорусы активно искали своим детям возможности для удаленных занятий. Наши преподаватели прекрасно справились с обучением в данном формате и получили восторженные отклики как от учеников, так и от родителей. Сейчас мы впервые набираем полноценные классы – с 5-го по 8-й, которые начнут занятия с 1 сентября. Планируется, что в каждом классе будет 8-10 учеников. Это позволит сделать образовательный процесс максимально эффективным, – рассказала руководитель онлайн-школы Prime Татьяна Курец. – Для тех, кто не готов перейти на онлайн-учебу полностью, есть возможность получить дополнительные знания по отдельным предметам. Данный формат является прекрасной альтернативой занятиям с репетитором».
Каждый урок в онлайн-школе длится 60 минут. Согласно внутренним требованиям, преподаватель должен подготовить для учеников презентацию из минимум 35 слайдов, а также использовать элементы ТРИЗ-педагогики, обучающее видео и цифровые тренажеры. В процессе обучения также используется интерактивная виртуальная классная комната и система управления обучением Vedamo.
На переменах ученики смогут общаться друг с другом в отдельных чатах. А для большей социализации предусмотрены офлайн-встречи.
В онлайн-школе подчеркивают: такой формат идеально подходит для инклюзивного образования – для детей с особенностями в Prime предусмотрено бесплатное обучение.
Такую форму занятий оценят и семьи, которые озабочены непростой эпидемиологической обстановкой или же просто поддерживают индивидуальность ребенка, а также родители часто болеющих детей и детей-спортсменов.
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