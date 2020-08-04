|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|05.08.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
В МИНСКЕ ПРОЙДЕТ 22-Я НЕДЕЛЯ БЕЛОРУССКОЙ КУХНИ
11:43 05.08.2020
С 31 августа по 6 сентября 2020 года в Минске пройдет 22-я «Неделя белорусской кухни. Щедрая осень!».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном управлении потребительского рынка Мингорисполкома, миссия фуд-мероприятия – привлечение внимания горожан и гостей столицы к блюдам белорусской кухни, продвижение и популяризация национальных кулинарных традиций.
К участию приглашаются рестораны, кафе, столовые и иные объекты общественного питания различного формата.
Заявки на участие принимаются до 21 августа 2020 года.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 05.08.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 04.08.2020
Курсы в банках
на 05.08.2020
Конвертация в банках
на 05.08.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте