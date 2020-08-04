ЭКОНОМИКА РБ

В МИНСКЕ ПРОЙДЕТ 22-Я НЕДЕЛЯ БЕЛОРУССКОЙ КУХНИ

11:43 05.08.2020 С 31 августа по 6 сентября 2020 года в Минске пройдет 22-я «Неделя белорусской кухни. Щедрая осень!». Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном управлении потребительского рынка Мингорисполкома, миссия фуд-мероприятия – привлечение внимания горожан и гостей столицы к блюдам белорусской кухни, продвижение и популяризация национальных кулинарных традиций. К участию приглашаются рестораны, кафе, столовые и иные объекты общественного питания различного формата. Заявки на участие принимаются до 21 августа 2020 года.