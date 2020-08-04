Ассоциация предприятий онлайн-торговли (АПОТ) и Республиканская ассоциация инвалидов-колясочников подписали 30 июля 2020 г. меморандум о взаимопонимании.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в АПОТ, данное направление рассматривается в первую очередь в целях оказания практической помощи людям с ограниченными возможностями.

«На данном этапе мы видим несколько путей для взаимодействия: возможное трудоустройство инвалидов-колясочников на предприятиях — членах Ассоциации, представление в интернет-магазинах специфических для указанной категории лиц товаров, расширение перечня товаров и услуг, реализуемых с использованием информационных-технологий», - рассказал директор АПОТ Артур Карпович.

Подписание меморандума свидетельствует также о готовности членов ассоциации принимать участие в решении социальных вопросов отдельных категорий граждан.