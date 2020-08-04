ЭКОНОМИКА РБ

БУТБ БУДЕТ ПРОВОДИТЬ ЭКСПОРТНЫЕ ТОРГИ ПРОДУКЦИЕЙ ПЕРЕРАБОТКИ МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР ДВАЖДЫ В НЕДЕЛЮ

10:51 05.08.2020 ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» (БУТБ) с 4 августа будет проводить экспортные торги продукцией переработки масличных культур дважды в неделю – по вторникам и четвергам. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, это позволит удовлетворить резко возросший спрос на отечественное рапсовое масло и шрот со стороны иностранных покупателей, а также расширит сбытовые возможности белорусских экспортеров.