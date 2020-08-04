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ЭКОНОМИКА РБ
БУТБ БУДЕТ ПРОВОДИТЬ ЭКСПОРТНЫЕ ТОРГИ ПРОДУКЦИЕЙ ПЕРЕРАБОТКИ МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР ДВАЖДЫ В НЕДЕЛЮ
10:51 05.08.2020
ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» (БУТБ) с 4 августа будет проводить экспортные торги продукцией переработки масличных культур дважды в неделю – по вторникам и четвергам.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, это позволит удовлетворить резко возросший спрос на отечественное рапсовое масло и шрот со стороны иностранных покупателей, а также расширит сбытовые возможности белорусских экспортеров.
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