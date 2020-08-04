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ЭКОНОМИКА РБ
ПОБЕДИТЕЛИ ЕВРОПЕЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ И МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА ПОЛУЧАТ ДЕНЕЖНЫЕ ПООЩРЕНИЯ ИЗ СПЕЦФОНДА ПРЕЗИДЕНТА
10:42 05.08.2020
Александр Лукашенко подписал распоряжение, которым утвердил решение совета специального фонда президента Беларуси по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, в соответствии с документом денежные поощрения с вручением нагрудного знака лауреата фонда присуждены трем победителям 9-й Европейской математической олимпиады среди девушек, которая прошла в Нидерландах, и победителю Международного конкурса исследовательских (экологических) проектов учащихся, состоявшегося в Литве.
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