ЭКОНОМИКА РБ

ПОБЕДИТЕЛИ ЕВРОПЕЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ И МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА ПОЛУЧАТ ДЕНЕЖНЫЕ ПООЩРЕНИЯ ИЗ СПЕЦФОНДА ПРЕЗИДЕНТА

10:42 05.08.2020 Александр Лукашенко подписал распоряжение, которым утвердил решение совета специального фонда президента Беларуси по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, в соответствии с документом денежные поощрения с вручением нагрудного знака лауреата фонда присуждены трем победителям 9-й Европейской математической олимпиады среди девушек, которая прошла в Нидерландах, и победителю Международного конкурса исследовательских (экологических) проектов учащихся, состоявшегося в Литве.