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ЭКОНОМИКА РБ
ЗАПУСК КОТЕЛЬНОЙ НА ДРЕВЕСНОЙ ЩЕПЕ В РЕЧИЦЕ ОБЕСПЕЧИТ ЭКОНОМИЮ ПРИРОДНОГО ГАЗА ПОРЯДКА 2000 Т У.Т. В ГОД
10:34 05.08.2020
В р.п. Речица Столинского района ведется строительство энергоисточника на местных топливно-энергетических ресурсах. Об этом сообщил начальник Брестского областного управления по надзору за рациональным использованием ТЭР Департамента по энергоэффективности Александр Квасов в ходе посещения КУМПП ЖКХ «Столинское ЖКХ».
По его словам, запуск энергоисточника на щепе обеспечит экономию природного газа порядка 2000 т у.т. в год.
Котельная включена в Государственную программу «Энергосбережение» на 2016-2020 годы и реконструируется за счет кредитных средств Международного банка реконструкции и развития. На территории действующего энергоисточника планируется установка трех котлоагрегатов общей мощностью 10 МВт, использующих в качестве топлива древесную щепу.
В настоящее время ведутся строительно-монтажные работы. Выполнен фундамент под здание котельной и склад топлива. Начаты работы по монтажу каркаса здания. Установлены котельное оборудование, дымовая труба, насосное оборудование, расширительные и мембранные сосуды, оборудование для водоподготовки, бак подпитки. Выполнен фундамент для оборудования механической подачи топлива. Начаты работы по тепловым сетям и обвязке котлов.
Срок ввода котельной в эксплуатацию - сентябрь 2020 года.
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