В первом полугодии 2020 года органы прокуратуры Брестской области подали в суды 29 исковых заявлений о возмещении виновными ущерба на 83 тыс. рублей, который был причинен нарушением природоохранного законодательства.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Генпрокуратуре, чаще всего речь шла о фактах незаконных порубки древесины, лова рыбы, охоты, перемещения или разделки диких животных, добычи полезных ископаемых.