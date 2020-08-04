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ЭКОНОМИКА РБ
ОРГАНЫ ПРОКУРАТУРЫ БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ ПОДАЛИ В СУДЫ ИСКИ О ВОЗМЕЩЕНИИ НАНЕСЕННОГО ПРИРОДЕ УЩЕРБА НА 83 ТЫС. РУБЛЕЙ
09:52 05.08.2020
В первом полугодии 2020 года органы прокуратуры Брестской области подали в суды 29 исковых заявлений о возмещении виновными ущерба на 83 тыс. рублей, который был причинен нарушением природоохранного законодательства.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Генпрокуратуре, чаще всего речь шла о фактах незаконных порубки древесины, лова рыбы, охоты, перемещения или разделки диких животных, добычи полезных ископаемых.
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