BKM Holding и ГП «Минсктранс» заключили договор на поставку девяти низкопольных электробусов Е321 до конца текущего года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «Управляющая компания холдинга «Белкоммунмаш», впервые для нужд Минска будут поставляться электробусы на базе литиевых батарей, обеспечивающих автономный ход не менее 50 км на одной зарядке. Использование действующей зарядной инфраструктуры города позволит обеспечить суточный пробег электробуса до 300 км.

Пассажирский салон и кабина водителя будут оборудованы системами кондиционирования и видеонаблюдения.

Также для удобства минчан в электробусах предусмотрена установка USB-розеток, WiFi-роутера, медиасистемы в салоне и теплых кнопок на пассажирских дверях, т.е. на остановке будут открываться не все двери сразу, а только те, через которые пассажиры собираются войти или выйти.