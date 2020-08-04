Больницы Беларуси завершают переход к обычному режиму работы. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Согласно информации, практически все больницы районного уровня, ранее задействованные для оказания медицинской помощи пациентам с COVID-19, уже прошли поэтапную санобработку. Пока в части зданий и корпусов проводилась дезинфекционная обработка по типу заключительной дезинфекции, у медперсонала была возможность уйти в заслуженный отпуск.

Ранее введены в работу в штатном режиме и уже проводится плановая госпитализация пациентов в Минскую областную больницу, Минский областной центр реабилитации «Загорье», Минский областной центр детской реабилитации «Пуховичи».

В течение последних двух недель полностью введены в работу в штатном режиме центральные районные больницы – в Березино, Воложине, Вилейке, Дзержинске, Жодино, Клецке, Копыле, Логойске, Марьиной Горке, Мяделе, Несвиже, Смолевичах, Старых Дорогах, Узде, Червене.

Оказывают помощь пациентам с коронавирусной инфекцией - Борисовская больница N 2 (инфекционная больница), Минский областной противотуберкулезный диспансер, а также центральные районные больницы Молодечно, Солигорска, Слуцка и Крупок.

В Минске все больницы прошли дезинфекционную обработку по типу заключительной дезинфекции. Пациентам, у которых есть подозрение на COVID-19, оказывают медицинскую помощь в 4 и 6 городских больницах, а также в столичной инфекционной больнице.

В Брестской области большая часть учреждений здравоохранения работает в плановом режиме. По состоянию на 3 августа медицинская помощь пациентам с COVID-19 оказывается на межрайонном уровне - в Брестской центральной городской больнице, Барановичской городской больнице №2 и Пинской центральной больнице. Также красные зоны есть в инфекционных отделениях Брестской областной клинической больницы, где также оказывают медицинскую помощь пациентам с COVID-19.

Практически все учреждения здравоохранения Витебской области работают в штатном режиме. Для подготовки к оказанию профильной медицинской помощи пациентам, уже прошли дезинфекционную обработку по типу заключительной дезинфекции - городская больница №1 и в Полоцкая ЦРБ. Для помощи детям и будущим мамам также перепрофилированы под обычный режим работы Витебский областной детский клинический центр и Витебский областной клинический родильный дом.

Ранее введены в работу в штатном режиме и уже проводится плановая госпитализация пациентов в Гомельский областной кожно-венерологический диспансер, Гомельский областной онкологический диспансер, Гомельский областной госпиталь инвалидов ВОВ, Гомельскую областную больницу, Гомельские больницы №1, 2 и 4, ортопедическое и многопрофильное отделения Гомельской областной детской больницы медреабилитации.

На прошлой неделе полностью введены в работу в штатном режиме и проводится плановая госпитализация пациентов в центральные районные больницы в Брагине, Лоеве, Корме, Хойниках, Добруше, Лельчицах, Ельске, Наровле, Житковичах, Петрикове и Ветке.

Оказывают помощь пациентам с коронавирусной инфекцией - Гомельская областная инфекционная клиническая больница, Гомельская областная туберкулезная клиническая больница, Гомельская клиническая больница №3, Гомельская городская клиническая больница скорой медицинской помощи, Мозырская ЦГП, а также центральные районных больницы в Жлобине, Светлогорске, Калинковичах, Речице, Буда-Кошелево, Октябрьская, Рогачеве, Чечерске.

К концу недели планируется провести работы по заключительной дезинфекции Гомельской городской больницы скорой медицинской помощи.

Во всех центральных районных больницах Гродненской области возобновлена плановая госпитализация. В Гродно вернулись в обычный режим работы - Университетская клиника, 3-я городская больница, кожвендиспансер, Гродненская областная больница реабилитации.

На сегодня стационарное лечение пациентов с COVID-19 проводится на базе инфекционных отделений больниц. Исключение составляют - Дятлово, Зельва, Кореличи, Свислочь. В данных больницах нет инфекционных коек. Пока что остается перепрофилированным COVID-19 и отделение Лидской центральной районной больницы.

В Могилевской области для приема больных с COVID-19 работают перепрофилированные - Могилевская больница №1, Бобруйская центральная больница и инфекционные межрайонные центры в Кричеве, Осиповичах и Горках. Все остальные больницы области уже прошли обработку и принимают плановых пациентов.