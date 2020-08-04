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ЭКОНОМИКА РБ
РУП «БЕЛПОЧТА» ЗАПУСТИЛО ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ
18:08 04.08.2020
РУП «Белпочта» разработало мобильное приложение, которое позволит сэкономить время и оперативно предоставит необходимую информацию о прохождении регистрируемых почтовых отправлениях.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, мобильное приложение дает возможность пользователям отследить статусы отправления в онлайн-режиме. Для тех, кому необходимо отслеживать несколько почтовых отправлений, предусмотрена возможность сохранения списка штрих-кодов, что позволяет одним кликом получать данные по статусам каждого из отправлений.
Кроме того, пользователи с помощью приложения могут найти ближайшее отделение почтовой связи, узнать индекс нужного отделения, а также вызвать курьера.
Приложение РУП «Белпочта» уже доступно для скачивания в App Store и Google Play.
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