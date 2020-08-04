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ЭКОНОМИКА РБ
ОТКРЫТИЕ АМБУЛАТОРИЙ В СПАЛЬНЫХ РАЙОНАХ МИНСКА СТАНЕТ ТЕНДЕНЦИЕЙ
17:51 04.08.2020
Во время встречи с председателем Мингорисполкома работники Минского тракторного завода затронули вопрос закрытия филиала детской поликлиники №10 в Заводском районе. Об этом сообщает Telegram-канал «Минск. Официально».
Раньше на улице Седова в здании бывшей поликлиники работала амбулатория. Учреждение располагалось рядом с начальной школой и гимназией №25, что было удобно и детям, и родителям. Однако филиал закрыли. Причина – аварийное состояние здания. В настоящее время на территории района функционирует семь городских поликлиник, три из которых предназначены для обслуживания детей.
Отвечая на вопрос, Анатолий Сивак обозначил актуальность проблемы и подчеркнул, что обустройство амбулаторий в неиспользуемых помещениях спальных районов Минска станет тенденцией. Такие объекты – хорошая альтернатива районным поликлиникам. Они снизят нагрузку на потоки пациентов и обеспечат шаговую доступность первичной медицинской помощи.
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