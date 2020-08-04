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ЭКОНОМИКА РБ


СТОИМОСТЬ ПРОДУКТОВОЙ КОРЗИНЫ В БЕЛАРУСИ ПОДЕШЕВЕЛА ЗА НЕДЕЛЮ НА 0,81%


17:39 04.08.2020

Цены на продукты, входящие в продуктовую корзину семьи из четырех человек, используемую при расчете бюджета прожиточного минимума в Беларуси, подешевели за неделю, с 27 июля по 3 августа 2020 года, на 0,81% до 129,49 рубля. Такая информация опубликована на сайте Ковидономика Беларуси.

На 27 июля стоимость такой продуктовой корзины на одного человека в месяц составляла 130,55 рубля.

При этом стоимость корзины 3 августа остается выше на 4,55% стоимости корзины 7 апреля, когда трекинг цен был начат.

C 27 июля по 3 августа значительно подорожали капуста и мясо птицы, а также немного увеличились цены на масло животное и сыр. Вместе с тем существенно подешевела томаты, картофель и другие овощи.

Цены мониторятся на сайте с услугой доставки. В продуктовую корзину входят 42 группы товаров (подробнее можно увидеть на графике), для каждой группы выбирается самая дешевая альтернатива. Иногда цена изменяется в связи с заменой товара в группе.

Индекс цен на продукты не является отражением инфляции. Во-первых, при расчете инфляции (индекса потребительских цен) учитывается более широкий набор продуктов. Во-вторых, кроме продуктов туда входят непродовольственные товары и услуги. Кроме того, экономический шок, вызванный COVID-19, может серьезно изменять структуру спроса, а значит цены на разные группы товаров могут двигаться разнонаправлено. Цены также могут расти в первую очередь в онлайн-ритейле.

Однако поскольку в качестве набора продуктов выбрана корзина для расчета бюджета прожиточного минимума, а продукты занимают значительную часть расходов для людей с невысоким уровнем доходов, динамика цен на продуктовую корзину хорошо отражает изменение цен для наиболее уязвимых слоев населения.
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