|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|04.08.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
В БЛИЖАЙШИЕ ДНИ МОГУТ ЗАПУСТИТЬ ПЕРВЫЙ ЭНЕРГОБЛОК БЕЛАЭС
16:53 04.08.2020
Начало операций по физическому пуску первого энергоблока БелАЭС планируется в ближайшие дни. Об этом сообщает Министерство энергетики.
Согласно информации, подготовлены технологические системы и оборудование для начала физического пуска, проведены их испытания, персонал РУП «БелАЭС» подготовлен и прошел необходимые тренировки для выполнения операций по загрузке топлива.
Физический пуск энергоблока начинается с загрузки ядерного топлива в активную зону реактора. Всего в реактор будет загружено 163 тепловыделяющих сборки с последующим включением главных циркуляционных насосов для разогрева теплоносителя первого контура реакторной установки до проектных параметров.
После этого осуществляется вывод реактора на минимальный контролируемый уровень (начало цепной реакции) с проведением необходимых испытаний и постепенным повышением уровня мощности реакторной установки.
Физпуск является одним из ключевых этапов проекта по вводу энергоблока в эксплуатацию. Главная его задача — подтвердить надежность и безопасность работы энергоблока на проектных параметрах.
Безусловным приоритетом на всех этапах проекта по строительству БелАЭС была и остается безопасность, утверждают в министерстве.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 04.08.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 04.08.2020
Курсы в банках
на 04.08.2020
Конвертация в банках
на 04.08.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте