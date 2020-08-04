Начало операций по физическому пуску первого энергоблока БелАЭС планируется в ближайшие дни. Об этом сообщает Министерство энергетики.

Согласно информации, подготовлены технологические системы и оборудование для начала физического пуска, проведены их испытания, персонал РУП «БелАЭС» подготовлен и прошел необходимые тренировки для выполнения операций по загрузке топлива.

Физический пуск энергоблока начинается с загрузки ядерного топлива в активную зону реактора. Всего в реактор будет загружено 163 тепловыделяющих сборки с последующим включением главных циркуляционных насосов для разогрева теплоносителя первого контура реакторной установки до проектных параметров.

После этого осуществляется вывод реактора на минимальный контролируемый уровень (начало цепной реакции) с проведением необходимых испытаний и постепенным повышением уровня мощности реакторной установки.

Физпуск является одним из ключевых этапов проекта по вводу энергоблока в эксплуатацию. Главная его задача — подтвердить надежность и безопасность работы энергоблока на проектных параметрах.

Безусловным приоритетом на всех этапах проекта по строительству БелАЭС была и остается безопасность, утверждают в министерстве.