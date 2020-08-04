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ЭКОНОМИКА РБ
КОМПАНИЯ «БЕЛАВИА» С 5 АВГУСТА ВОЗОБНОВЛЯЕТ ПОЛЕТЫ В ВИЛЬНЮС
16:14 04.08.2020
Компания «Белавиа» с 5 августа возобновляет рейсы по маршруту Минск-Вильнюс-Минск.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе национального авиаперевозчика, рейсы будут выполняться 4 раза в неделю (3, 4, 5, 7). Время в пути составит 35 минут.
Въезд в Литву разрешен гражданам Литвы и ЕС, пассажирам с видом на жительство.
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