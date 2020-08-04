Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 4 августа 2020 года выросло до 68,2 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

«В Беларуси на 4 августа зарегистрированы 68 тыс. 250 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели и выписаны 63 тыс. 163 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умер 574 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной, коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении ведомства.

Таким образом за последние сутки число заразившихся выросло на 84 человека, число смертей от COVID-19 - на 3.

Согласно информации Минздрава, всего в республике проведено 1 млн 325 тыс. 776 тестов.