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ЭКОНОМИКА РБ
БЕЛГИМ АККРЕДИТОВАН НА ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ ПРОДУКЦИИ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ЕАЭС К СРЕДСТВАМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ПОЖАРОТУШЕНИЯ
14:05 04.08.2020
Решением Технической комиссии по аккредитации № 819 от 30.07.2020 орган по сертификации продукции и услуг БелГИМ (аттестат аккредитации BY/112 003.02) аккредитован на право проведения работ по подтверждению соответствия продукции требованиям технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в БелГИМ, в область аккредитации органа по сертификации включены следующие виды продукции: средства огнезащиты древесины и материалов на ее основе; средства огнезащиты стальных и (или) железобетонных конструкций; изделия погонажные электромонтажные из неметаллических материалов; противопожарные окна, двери, двери шахт лифтов с нормируемым пределом огнестойкости, ворота, люки, шторы, роллеты, экраны, занавесы; двери противопожарные дымогазонепроницаемые, двери дымонепроницаемые.
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