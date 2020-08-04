Компания IBA IT Park разработала T-Pay — систему оплаты проезда в транспорте с помощью приложения или телеграм-бота.

Система не привязана к банковским картам пользователей. Платежи можно проводить через ЕРИП, банковские приложения.

Как сообщает портал dev.by, пока в тестовом режиме T-Pay запустил в гомельских маршрутках Гомельоблпассажиртранс — оператор пассажирских перевозок в Гомеле и Гомельской области.

Разработчики готовы запустить систему в других городах и на других видах транспорта.