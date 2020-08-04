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ЭКОНОМИКА РБ
IBA ЗАПУСКАЕТ ОПЛАТУ ПРОЕЗДА СО СМАРТФОНА В МАРШРУТКАХ ГОМЕЛЯ И ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
13:52 04.08.2020
Компания IBA IT Park разработала T-Pay — систему оплаты проезда в транспорте с помощью приложения или телеграм-бота.
Система не привязана к банковским картам пользователей. Платежи можно проводить через ЕРИП, банковские приложения.
Как сообщает портал dev.by, пока в тестовом режиме T-Pay запустил в гомельских маршрутках Гомельоблпассажиртранс — оператор пассажирских перевозок в Гомеле и Гомельской области.
Разработчики готовы запустить систему в других городах и на других видах транспорта.
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