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ЭКОНОМИКА РБ


В БГУ ПО РЯДУ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ ПОБИТ ПРОШЛОГОДНИЙ РЕКОРД ПРОХОДНЫХ БАЛЛОВ


13:02 04.08.2020

В БГУ по ряду специальностей побит прошлогодний рекорд проходных баллов. Это стало известно по результатам зачисления 3 августа на дневную бюджетную форму обучения на факультеты: ФМО, ФФСН, ФПМИ, ФРФиКТ, Институт теологии имени св. Мефодия и Кирилла, а также на заочную форму обучения на механико-математический факультет.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, существенный рост отмечен на ФМО и ФФСН БГУ. На группу из двух специальностей профиля международные отношения по объединенному конкурсу зачислено 22 абитуриента, проходной балл составил 382 (в 2019 г. – 379). На отдельные специальности проходные баллы составили: «международное право» – 386 (в 2019 г. – 385); «международные отношения» – 382 (в 2019 г. – 379).

На специальность «лингвострановедение» зачислено 14 абитуриентов. Проходной балл составил 382 (в 2019 г. – 378). Четыре абитуриента зачислено без экзаменов.

На специальность «таможенное дело» зачислены 17 абитуриентов. Среди зачисленных пять принято без экзаменов, шесть – по целевому приему. Проходной балл составил 357 (в 2019 г. – 359).

На группу из двух специальностей экономического профиля этого факультета по объединенному конкурсу зачислено 20 абитуриентов, проходной балл составил 362 (в 2019 г. – 357). На отдельные специальности проходные баллы составили: «мировая экономика» – 372 (в 2019 г. – 359); «менеджмент (направление – менеджмент в сфере международного туризма)» – 362 (в 2019 г. – 357).

Всего на ФМО зачислено 67 бюджетников.

На специальности факультета философии и социальных наук зачислено 64 абитуриента.

На группу из трех специальностей по объединенному конкурсу зачислено 34 абитуриента, из них один абитуриент без экзаменов. Проходной балл по объединенному конкурсу – 342 (в 2019 г. – 328). На отдельные специальности проходные баллы составили: «социальные коммуникации» – 363 (в 2019 г. – 344); «социология» – 344 (в 2019 г. – 330); «философия» – 342 (в 2019 г. – 328);

На группу из двух специальностей по объединенному конкурсу зачислены 30 абитуриентов, из них три абитуриента по целевому приему. Проходной балл по объединенному конкурсу – 296. На отдельные специальности проходные баллы составили: «психология» – 344 (в 2019 г. – 337); «социальная работа» – 296 (в 2019 г. – 289).

На факультет радиофизики и компьютерных технологий по специальностям объединенного конкурса дневной формы обучения зачислено 205 абитуриента, из них один принят без экзаменов. Проходной балл составил 291 (в 2019 г. – 294). На отдельные специальности проходные баллы составили: «компьютерная безопасность (направление – радиофизические методы и программно-технические средства)» – 314 (в 2019 г. – 325); «прикладная информатика (направление – информационные технологии телекоммуникационных систем)» – 317 (в 2019 г. – 320); «радиофизика» – 296 (в 2019 г. – 301); «аэрокосмические радиоэлектронные и информационные системы и технологии» – 307 (в 2019 г. – 306); «физическая электроника» – 291 (в 2019 г. – 294).

На факультет прикладной математики и информатики по объединенному конкурсу зачислены 276 абитуриентов, проходной балл составил 328 (в 2019 г. – 328). Среди зачисленных 24 приняты без экзаменов. Проходные баллы по специальностям и направлениям: «прикладная информатика (направление – программное обеспечение компьютерных систем)» – 353 (в 2019 г. – 364); «информатика» – 352 (в 2019 г. – 353); «актуарная математика» – 328 (в 2019 г. – 330); «компьютерная безопасность (направление – математические методы и программные системы)» – 342 (в 2019 г. – 338); «прикладная математика» – 331 (в 2019 г. – 328); «экономическая кибернетика» – 328 (в 2019 г. – 328).

На специальность «теология» Института теологии имени святых Мефодия и Кирилла зачислены 25 абитуриентов, проходной балл составил 210 (в 2019 г. – 223).

Итоги зачисления на заочную бюджетную форму: на специальность «математика и информационные технологии» механико-математического факультета зачислено семь абитуриентов. Проходной балл составил 245 (в 2019 г. – 241).

На специальности факультета философии и социальных наук на группу из двух специальностей «социология» и «философия» по объединенному конкурсу зачислено четыре абитуриента. Проходной балл по объединенному конкурсу – 264 (в 2019 г. – 260).

На специальность «социальная работа» зачислено шесть абитуриентов, проходной балл составил 278 (в 2019 г. – 230).
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