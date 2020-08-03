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ЭКОНОМИКА РБ
СТРОИТЕЛИ «МОГИЛЕВАВТОДОРА» ВВЕЛИ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ПОСЛЕ КАПРЕМОНТА ДВА МОСТОВЫХ ОБЪЕКТА
12:45 04.08.2020
В конце июля строители «Могилевавтодора» ввели в эксплуатацию после капитального ремонта сразу 2 объекта.
Как сообщили ЭКОПРЕСС на предприятии, был отремонтирован мост через суходол на 269,4 километра автодороги М-8/Е95 граница с РФ – Витебск – граница с Украиной, а также путепровод (право) на 186 километре автострады М-4 Минск-Могилев.
Работы на этих объектах были начаты в мае текущего года.
В настоящее время дорожники продолжают капремонт еще 3 мостовых сооружений дорожной сети Могилевской области.
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