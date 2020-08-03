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ЭКОНОМИКА РБ


НА ЕДИНОМ ПОРТАЛЕ ЭЛЕКТРОННЫХ УСЛУГ ПОЯВИЛИСЬ НОВЫЕ АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ В ПРОГРАММНОМ КОМПЛЕКСЕ «ОДНО ОКНО»


12:14 04.08.2020

На Едином портале электронных услуг 3 августа 2020 года в программный комплекс «Одно окно» добавлены 2 новые административные процедуры (АП).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном центре электронных услуг, добавлены следующие процедуры:

10.6-2 «Включение в списки на возмещение части расходов на выполнение работ по электроснабжению находящихся в эксплуатации одноквартирных (блокированных) жилых домов, жилых помещений в блокированных жилых домах»;

10.6-3 «Принятие решения о возмещении части расходов на выполнение работ по электроснабжению находящихся в эксплуатации одноквартирных (блокированных) жилых домов, жилых помещений в блокированных жилых домах».

АП бесплатные. Их осуществляют местные исполнительные и распорядительные органы.

Для осуществления АП 10.6-2 «Включение в списки на возмещение части расходов на выполнение работ по электроснабжению находящихся в эксплуатации одноквартирных (блокированных) жилых домов, жилых помещений в блокированных жилых домах» гражданину необходимо предоставить: заявление; паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя; документ, подтверждающий право собственности на одноквартирный жилой дом, жилое помещение в блокированном жилом доме.

Срок осуществления АП – 15 дней со дня подачи заявления, 1 месяц (в случае запроса документов и (или) сведений от других государственных органов, иных организаций).

Для осуществления АП 10.6-3 «Принятие решения о возмещении части расходов на выполнение работ по электроснабжению находящихся в эксплуатации одноквартирных (блокированных) жилых домов, жилых помещений в блокированных жилых домах» гражданину необходимо предоставить: заявление; паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя; акт выполненных работ по договору со специализированной организацией; документы, подтверждающие приобретение электроэнергетического оборудования и материалов; сведения о реквизитах текущего (расчетного) банковского счета, открытого на имя гражданина в банке Республики Беларусь.

Срок осуществления АП – 15 дней со дня подачи заявления.

С помощью программного комплекса «Одно окно» можно подать заявление на осуществление 206 административных процедур.
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