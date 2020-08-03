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ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ ОБЪЯВЛЕН КОНКУРС НА ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИМПОРТЕРОВ АЛКОГОЛЯ В 2021 ГОДУ
11:52 04.08.2020
Постоянно действующая межведомственная комиссия по организации и проведению конкурсов для определения юридических лиц, обеспечивающих реализацию исключительного права государства на осуществление импорта алкогольной продукции, объявила открытый конкурс на определение импортеров алкогольной продукции с правом ее ввоза в у Беларусь в 2021 году.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в МАРТ, конкурс проводится на право импорта следующей алкогольной продукции:
шампанское и вина игристые (из 2204 10 Единой товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза и Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза);
вина виноградные натуральные, включая крепленые (из 2204 ТН ВЭД ЕАЭС) (выдержанные, марочные, коллекционные, с защищенным наименованием по происхождению, с защищенным географическим указанием);
вермуты и виноградные натуральные вина прочие с добавлением растительных или ароматических веществ (2205 ТН ВЭД ЕАЭС);
напитки прочие сброженные (например, сидр, перри, или сидр грушевый, напиток медовый, сакэ); смеси из сброженных напитков и смеси сброженных напитков и безалкогольных напитков, в другом месте не поименованные или не включенные (2206 00 ТН ВЭД ЕАЭС), кроме вин плодовых, напитков винных виноградных, напитков винных плодовых;
коньяки (2208 20 120 0 ТН ВЭД ЕАЭС), приготовленные из коньячных спиртов, выдержанных не менее 6 лет;
виски (2208 30 ТН ВЭД ЕАЭС);
ром (из 2208 40 ТН ВЭД ЕАЭС);
джин (2208 50 110 0, 2208 50 190 0 ТН ВЭД ЕАЭС);
водка (2208 60 ТН ВЭД ЕАЭС);
ликеры (2208 70 ТН ВЭД ЕАЭС);
прочие спиртные напитки (из 2208 ТН ВЭД ЕАЭС), кроме кальвадоса, коньячных напитков, коньяка, хересного бренди, виски, рома, джина, водок и ликеров;
арманьяк (2208 20 140 0 ТН ВЭД ЕАЭС);
граппа (2208 20 260 0 ТН ВЭД ЕАЭС);
хересный бренди (2208 20 270 0 ТН ВЭД ЕАЭС);
прочие спиртовые настойки, полученные в результате дистилляции виноградного вина или выжимок винограда (2208 20 290 0 ТН ВЭД ЕАЭС), приготовленные из коньячных спиртов, выдержанных не менее 6 лет;
кальвадос (2208 90 450 0 ТН ВЭД ЕАЭС), выдержанный, находившийся в контакте с древесиной дуба не менее трех лет.
Для участия в конкурсе необходимо представить межведомственной комиссии конкурсные предложения в Министерство антимонопольного регулирования и торговли (Минск, ул. Кирова, д. 8, корп.1, комн. 401а).
Началом приема документов является дата публикации объявления о проведении открытого конкурса. Документы принимаются по 4 сентября 2020 г. включительно.
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