ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» (БУТБ) с 3 августа 2020 запустила специализированные торги древесным топливом на экспорт.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, торги будут проводиться каждую первую и третью недели месяца - по понедельника в 14:30.

На внешний рынок будет поставляться топливная и технологическая щепа, стружка, опилки, древесные отходы, древесные топливные брикеты, топливные гранулы (пеллеты) и колотые дрова.

«Реализация всего ассортимента топливной продукции в ходе одной торговой сессии позволит максимально сконцентрировать предложение этой товарной группы на биржевой площадке, а также увеличить количество иностранных покупателей за счет более точного таргетирования целевой аудитории», - пояснили в БУТБ.