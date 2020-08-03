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ЭКОНОМИКА РБ
БУТБ ЗАПУСТИЛА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ЭКСПОРТНЫЕ ТОРГИ ДРЕВЕСНЫМ ТОПЛИВОМ
11:39 04.08.2020
ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» (БУТБ) с 3 августа 2020 запустила специализированные торги древесным топливом на экспорт.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, торги будут проводиться каждую первую и третью недели месяца - по понедельника в 14:30.
На внешний рынок будет поставляться топливная и технологическая щепа, стружка, опилки, древесные отходы, древесные топливные брикеты, топливные гранулы (пеллеты) и колотые дрова.
«Реализация всего ассортимента топливной продукции в ходе одной торговой сессии позволит максимально сконцентрировать предложение этой товарной группы на биржевой площадке, а также увеличить количество иностранных покупателей за счет более точного таргетирования целевой аудитории», - пояснили в БУТБ.
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