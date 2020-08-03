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ЭКОНОМИКА РБ


ФИЛИАЛ «МИНСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ» ПЛАНИРУЕТ ЗАВЕРШИТЬ РЕМОНТЫ ДО 16 СЕНТЯБРЯ


11:20 04.08.2020

Для подготовки к осенне-зимнему периоду филиалом «Минские тепловые сети» РУП «Минскэнерго» предусмотрены испытания и ремонт 96 участков.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в РУП «Минскэнерго», всего по итогам полугодия отремонтировано 28 участков, в работе в настоящее время — 15 участков.

Энергетики стараются в максимально короткие сроки завершать ремонтные работы. Средняя продолжительность отключения горячего водоснабжения потребителей жилищно-коммунального сектора сегодня -12,93 суток. Напомним, в соответствии с графиком отключение горячей воды потребителей предусмотрено на срок не более 14 суток.

Кроме того, за шесть месяцев текущего года филиалом выполнена перекладка более семнадцати км тепловых сетей (61,3%) при годовом плане 27,81 км, в том числе с применением ПИ-труб – 16, 3 км, а также поставлено под циркуляцию 12,1 км и принято в эксплуатацию 17,7км.

Обеспечение бесперебойного теплоснабжения потребителей главная задача специалистов филиала. И именно для того, чтобы безаварийно пройти предстоящий отопительный сезон все работы здесь проводят заранее.

В целом, ремонты и испытания теплосетей, а, следовательно, и отключения горячего водоснабжения потребителей в текущем году планируется завершить до 16 сентября.
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