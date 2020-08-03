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ЭКОНОМИКА РБ


В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ В НЦИС ПО НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОЦЕДУРЕ РЕГИСТРАЦИИ ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ БЫЛО ПОДАНО БОЛЕЕ 1,7 ТЫС. ЗАЯВОК


10:57 04.08.2020

В первом полугодии 2020 года в Национальный центр интеллектуальной собственности (НЦИС) по национальной процедуре регистрации товарных знаков была подана 1741 заявка (рост на 14,6% к показателям первого полугодия 2019 года).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в НЦИС, среди них национальными заявителями подано 1088 заявок (рост на 7,1% к показателям первого полугодия 2019 года), а иностранными заявителями 653 заявки (рост на 29,8% к показателям первого полугодия 2019 года).

За рассматриваемый период в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания было зарегистрировано 1440 товарных знаков, что на 11,6% больше, чем за аналогичный период 2019 года (1290 регистраций).

По международной процедуре регистрации обозначений с 1 января по 30 июня поступило 2740 заявок.

На международную регистрацию от национальных заявителей за первое полугодие 2020 года было подано 120 заявок, что составило прирост на 50% по отношению к количеству заявок, поданных в аналогичном периоде прошлого года (80 заявок).
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