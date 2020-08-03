Совместная работа Минского автомобильного завода и дилера предприятия – компании AFTRADEDMCC – позволила осуществить поставку автотехники МАЗ в Зимбабве.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, подписанию контракта на поставку автотехники МАЗ предшествовала тщательная предварительная работа: белорусские делегации неоднократно наносили визиты в Зимбабве, а африканские делегации в свою очередь посещали у Беларусь.

Кроме этого, важной составляющей подготовки контракта явились многочисленные встречи и переговоры с целью дальнейшей реализации проекта с учетом специфики рынка. Благодаря такой активной работе в текущем году был заключен контракт на поставку в эту африканскую страну пяти седельных тягачей МАЗ-646087 и пяти полуприцепов МАЗ-937900-010.

Седельный тягач МАЗ-646087 имеет праворульную компоновку и предназначен для перевозки грузов в странах с левосторонним движением, что традиционно для бывших британских колоний. В состав автопоезда включен трехосный полуприцеп МАЗ-937900-010, грузоподъемностью 30 тонн, который предназначен для перевозки строительной техники.

Следует отметить, что на данный момент в Хараре, столице Зимбабве, уже завершается активное строительство шоурума белорусской автотехники, где будут представлены крупнейшие белорусские машиностроители.

Сегодня Зимбабве демонстрирует развитие различных отраслей экономики, что позволяет делать положительные прогнозы о востребованности как грузовой, так и пассажирской автотехники МАЗ в этом регионе. Надо отметить и тот факт, что во время визита на Минский автомобильный завод делегации из Республики Зимбабве во главе с министром горнодобывающей промышленности Уинстоном Читандо в марте 2020 года, вопросам, касающихся закупки белорусской пассажирской техники, было уделено особое внимание. Обновление автобусного парка крупных населенных пунктов – важный вопрос для этой страны, а потребность Зимбабве в пассажирской технике только в ближайший период составляет более 500 единиц автобусов. Тем более следует учитывать и тот факт, что у Минского автомобильного завода уже есть опыт создания специализированного пассажирского транспорта для африканских регионов.

Таким образом, совместная работа с компанией AFTRADEDMCC позволит осуществить поставки различных видов грузовой и пассажирской техники в Республику Зимбабве. Седельные тягачи самосвалы, коммунальная и пассажирская техника МАЗ уже давно пользуются стабильным спросом на африканском континенте, а местный опыт эксплуатации нашей автотехники подтверждает ее качество и надежность. Проработанная система доставки на континент гарантирует доставку автотехники к пункту назначения в целости и сохранности. Обязательства по доставке продукции конечному потребителю, поставке запасных частей, сервисному обслуживанию техники и планируемому обучению местных специалистов в этом регионе берет на себя дилер Минского автомобильного завода, компания AFTRADEDMCC.