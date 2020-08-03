В Ошмянском районе при проведении оперативных мероприятий по выявлению нелегальных каналов поставок контрафактной спиртосодержащей жидкости на территорию Беларуси и пресечению ее незаконного оборота сотрудники подразделений по борьбе с экономическими преступлениями Гродненской области задержали грузовой автомобиль.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МВД, при его досмотре среди прочих легально перевозимых товаров было обнаружено более двух тонн спиртосодержащей жидкости. Товар принадлежит мужчине 1986 года рождения. Контрафакт был разлит в 10-литровые пластиковые канистры.

В процессе дальнейших мероприятий в других точках района, к которым имеет отношение хозяин груза, правоохранители обнаружили еще порядка 700 литров. Спиртосодержащая жидкость, попавшая в нашу страну из Российской Федерации, направлена на экспертизу. Изъятое оценили более чем в 27 тысяч рублей.

По данным ГУБЭП МВД Беларуси, за полгода по всей стране изъято более 40 тысяч 590 литров спиртосодержащей жидкости, ввозимой в подавляющем большинстве случаев из Российской Федерации, на сумму почти 845 тысяч белорусских рублей.