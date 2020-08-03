ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
04.08.2020

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


НА ГРОДНЕНЩИНЕ ИЗЪЯТО БОЛЕЕ ДВУХ ТОНН КОНТРАФАКТНОЙ СПИРТОСОДЕРЖАЩЕЙ ЖИДКОСТИ


10:15 04.08.2020

В Ошмянском районе при проведении оперативных мероприятий по выявлению нелегальных каналов поставок контрафактной спиртосодержащей жидкости на территорию Беларуси и пресечению ее незаконного оборота сотрудники подразделений по борьбе с экономическими преступлениями Гродненской области задержали грузовой автомобиль.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МВД, при его досмотре среди прочих легально перевозимых товаров было обнаружено более двух тонн спиртосодержащей жидкости. Товар принадлежит мужчине 1986 года рождения. Контрафакт был разлит в 10-литровые пластиковые канистры.

В процессе дальнейших мероприятий в других точках района, к которым имеет отношение хозяин груза, правоохранители обнаружили еще порядка 700 литров. Спиртосодержащая жидкость, попавшая в нашу страну из Российской Федерации, направлена на экспертизу. Изъятое оценили более чем в 27 тысяч рублей.

По данным ГУБЭП МВД Беларуси, за полгода по всей стране изъято более 40 тысяч 590 литров спиртосодержащей жидкости, ввозимой в подавляющем большинстве случаев из Российской Федерации, на сумму почти 845 тысяч белорусских рублей.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 04.08.2020
валюта курс
EUR 2.8771
USD 2.4475
RUB 3.2997
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 03.08.2020
валюта курс +/-
EUR 2.8771 -0.0219
USD 2.4475 +0.01
RUB 3.2997 -0.0159
все курсы архив

Курсы в банках
на 04.08.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.8630 2.8690
USD 2.4400 2.4470
RUB 3.3210 3.3300
подробнее

Конвертация в банках
на 04.08.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1700 1.1780
EUR/RUB 85.8000 86.4700
USD/RUB 73.0500 73.5000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте