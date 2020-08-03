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ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ В I ПОЛУГОДИИ КОЛИЧЕСТВО АБОНЕНТОВ СТАЦИОНАРНОГО ШПД УВЕЛИЧИЛОСЬ ДО 2,233 МЛН
09:33 04.08.2020
В Беларуси в I полугодии 2020 г. количество абонентов стационарного широкополосного доступа (ШПД) в сеть интернет увеличилось более чем на 18 тыс. и составило 2,233 млн.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве связи и информатизации, ширина внешнего канала для доступа в сеть интернет выросла с начала года на 199 Гбит/с и составила 1750 Гбит/с.
В первом полугодии на 51 тыс. увеличилось и составило 2,28 млн количество абонентов IP-телевидения.
Более 3,5 млн абонентов подключены к мультисервисной IMS-платформе, что на 131 тыс. больше, чем на начало года.
Количество абонентов, подключенных по технологии GPON, увеличилось на 82 тыс. и составило 2,67 млн.
Количество абонентов сотовой подвижной электросвязи по итогам первого полугодия 2020 г. составляет 11,58 млн, что на 49 тыс. меньше, чем на начало года.
Услугами сотовой подвижной электросвязи второго поколения (2G) можно воспользоваться на 98,7% территории республики, а третьего поколения (3G) – на 98,4%. Охват населения и территории республики услугами сотовой подвижной электросвязи по технологии LTE увеличился до 81,3% и 13,8% соответственно.
По состоянию на 1 июля 2020 г. услуги электросвязи оказывают 193 оператора.
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