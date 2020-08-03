ЭКОНОМИКА РБ

МИНФИН ПОВЫСИЛ ЦЕНЫ НА ПРИНИМАЕМЫЕ В ГОСФОНД БЕЛАРУСИ ДРАГМЕТАЛЛЫ

09:22 04.08.2020 Министерство финансов утвердило новые цены на принимаемые в Госфонд Беларуси драгоценные металлы (кроме драгоценных металлов при осуществлении банковских операций). Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минфине, с 1 августа 2020 года установлены следующие цены на драгметаллы: золото – Br147,33 (ранее Br130,74), серебро - Br1,80 (ранее Br1,32), платина – Br67,77 (ранее Br59,83); палладий – Br156,29 (ранее Br141,40); родий – Br593,42 (ранее Br502,34), рутений - Br20,91 (ранее Br20,69); иридий – Br123,97 (ранее Br122,69) и осмий – Br29,87 (ранее Br29,56). Цены приведены за 1 грамм металла в чистоте.