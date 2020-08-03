|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|04.08.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ НАМОЛОЧЕНО БОЛЕЕ 3 МЛН ТОНН ЗЕРНА
09:13 04.08.2020
В Беларуси намолочено 3,39 млн тонн зерна при средней урожайности 38,4 ц/га (в 2019 году урожайность на аналогичную дату составляла 32,5 ц/га).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия, на утро 3 августа зерновые и зернобобовые культуры (без учета кукурузы, гречихи и проса) убраны с 883,2 тыс. га, что составляет 40,2% запланированной площади.
По темпам работ лидирует Брестская область: там убрано 59,9% площадей от плана (202 тыс. га). В Гомельской области убрано 58,7% площадей (199,6 тыс. га), Гродненской — 46,7% (148,8 тыс. га), Минской — 38,4% (186,3 тыс. га), Могилевской — 24,5% (82,4 тыс. га), Витебской — 17% (64,1 тыс. га).
Лен вытереблен на 28,8 тыс. га (59,1% уборочной площади). Второй укос трав в Беларуси проведен на 708,1 тыс. га (86,5% от плана). Заготовлено 647,6 тыс. тонн сена (64,1% от плана), 12,257 млн. тонн сенажа (97,3%) и 503,9 тыс. тонн силоса (2,63%).
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 04.08.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 03.08.2020
Курсы в банках
на 04.08.2020
Конвертация в банках
на 04.08.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте