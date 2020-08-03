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ЭКОНОМИКА РБ


ОПЛАТИТЬ ПРОЕЗД СМАРТФОНОМ ТЕПЕРЬ МОЖНО В ЭЛЕКТРОБУСАХ МИНСКА


18:03 03.08.2020

Оплатить проезд смартфоном теперь можно во всех столичных электробусах. Об этом ЭКОПРЕСС сообщили в пресс-службе Беларусбанка.

Таким образом, Беларусбанк расширил сферу действия сервиса TIX. Проект реализован совместно с компанией «Системные технологии» и предприятием «Минсктранс».

Напомним, такой способ оплаты внедрили в мае для пассажиров столичных автобусов № 100 и № 1. После обкатки системы и учета пожеланий пользователей возможность купить электронный билет накануне появилась и в 137 трамваях. За это время жители и гости Минска приобрели уже порядка 17 тысяч билетов. Важно, что пользователи оценили новинку за комфорт и надежность.

Главные преимущества современной технологии — надежность оплаты и гарантированное списание суммы при нажатии за 1 поездку. Операция не откладывается и проводится в реальном времени.

«Мы видим, что новый сервис оплаты проезда оказался востребован. Также стараемся учитывать пожелания пользователей, при необходимости дорабатывать и дополнять функционал сервиса TIX, - отметил заместитель председателя правления Беларусбанка Дмитрий Грищенков. - Планируется, что к 1 сентября сервис по бесконтактной оплате TIX заработает на всём наземном общественном транспорте Минска».

Чтобы воспользоваться виртуальной оплатой проезда, пассажиру необходимо скачать в GooglePlay или AppStore приложение TIX и привязать к нему свою банковскую карту: Visa, MasterCard, БЕЛКАРТ. Сервис представлен на русском, белорусском, английском и польском языках.

Оплатить билет можно прямо на остановке, когда нужный транспорт еще только подъезжает. В приложении отобразятся номер маршрута и предложение произвести оплату. Кроме того, в TIX можно приобрести билет, а затем, оказавшись в салоне транспортного средства, выбрать кнопку «Оплатить» напротив нужного номера вашего транспорта.

Новый сервис TIX был запущен в 2018 году в Бресте. Об интересе к новинке говорят цифры. За это время в общественном транспорте областного центра с помощью смартфона было куплено более 320 000 билетов.
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