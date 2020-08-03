ОАО «БелАЗ» — управляющая компания холдинга «БелАЗ-холдинг» запустило в эксплуатацию два 240-тонных карьерных самосвала БЕЛАЗ-75313 на Михайловском горно-обогатительном комбинате имени А.В.Варичева (компания «Металлоинвест», Курская область, РФ).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, 240-тонники серии БЕЛАЗ-7531 обладают расширенным функционалом, топливной экономичностью, плавностью хода и устойчивостью на дороге. Дизельный двигатель с электронным управлением обеспечивает высокую удельную мощность, а соответственно, и скорость самосвала на подъеме. Бортовой компьютер контролирует все параметры работы машины.

«Новые «БЕЛАЗы» отличаются мощным двигателем в 2500 лошадиных сил, усиленной литыми элементами конструкцией рамы и новейшим программным обеспечением. Самосвалы оптимальны для выполнения задач по перевозке горной массы в условиях железорудного карьера», – рассказал главный инженер автотракторного управления МГОКа Сергей Рогожкин.

Особое внимание в самосвалах БЕЛАЗ-75313 уделено безопасности труда оператора. Кузов с передним козырьком полностью закрывает технологическую площадку и кабину, защищая от попадания обломков горной породы. 240-тонная машина оснащена системой безопасности ROPS/FOPS, а также системами автоматического пожаротушения, контроля давления в шинах, видеообзора, камневыталкивателями и устройством сигнализации о приближении к высоковольтной линии.

Сотрудничество БЕЛАЗа с Михайловским ГОКом насчитывает не один десяток лет и успешно развивается не только в плане поставки техники, но и иных взаимовыгодных связей. Основу парка технологического транспорта железнорудного карьера МГОКа составляют карьерные самосвалы «БЕЛАЗ» грузоподъемностью от 130 до 240 тонн.