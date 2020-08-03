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ЭКОНОМИКА РБ
ОБЩИЙ ОБЪЕМ ВЫПОЛНЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯМИ НАН БЕЛАРУСИ РАБОТ ЗА 6 МЕСЯЦЕВ СОСТАВИЛ 310,1 МЛН РУБЛЕЙ
17:51 03.08.2020
Общий объем выполненных организациями НАН Беларуси работ за 6 месяцев 2020 года составил 310,1 млн рублей. Такая цифра была озвучена на расширенном заседании Бюро Президиума НАН Беларуси 31 июля 2020 года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС, это на 0,6 процентных пункта больше к соответствующему периоду 2019 года.
До конца года руководители государственных научно-производственных объединений, научно-практических центров, бюджетных научных организаций и коммерческих организаций НАН Беларуси должны обеспечить выполнение основных показателей деятельности под персональную ответственность.
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