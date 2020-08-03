Комитет «Витебскоблимущество» на аукционе за 1 базовую величину продал усадебный дом XIX столетия, расположенный в аг. Ореховно, Ушачского района, Витебской области.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомитете по имуществу, новым собственником недвижимости стало частное предприятие «Озеры-Агро», зарегистрированное в Минске. Компания занимается сельским хозяйством и специализируется на растениеводстве. По словам представителя покупателя, бывшую усадьбу планируют восстановить и создать на ее базе туристический объект.

В состав данного лота было включено одноэтажное кирпичное здание общей площадью 510 кв. м, а также право 50-летней аренды земельного участка размером 0,13 га. Стоит отметить, что расположенные на территории усадьбы зеленые насаждения передаются победителю аукциона бесплатно.

Усадебный комплекс выставлялся на торги с 2014 года, в том числе с установлением начальной цены 1 БВ. Он был включен в базу данных по объектам историко-культурного наследия, расположенным в Витебской области, для продвижения среди потенциальных инвесторов.

Всего с начала года на аукционах комитета «Витебскоблимущество» реализовано 60 объектов на сумму почти Br1,6 млн.