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ЭКОНОМИКА РБ


УСАДЬБА XIX ВЕКА В ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОДАНА НА АУКЦИОНЕ ЗА 1 БАЗОВУЮ ВЕЛИЧИНУ


17:35 03.08.2020

Комитет «Витебскоблимущество» на аукционе за 1 базовую величину продал усадебный дом XIX столетия, расположенный в аг. Ореховно, Ушачского района, Витебской области.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомитете по имуществу, новым собственником недвижимости стало частное предприятие «Озеры-Агро», зарегистрированное в Минске. Компания занимается сельским хозяйством и специализируется на растениеводстве. По словам представителя покупателя, бывшую усадьбу планируют восстановить и создать на ее базе туристический объект.

В состав данного лота было включено одноэтажное кирпичное здание общей площадью 510 кв. м, а также право 50-летней аренды земельного участка размером 0,13 га. Стоит отметить, что расположенные на территории усадьбы зеленые насаждения передаются победителю аукциона бесплатно.

Усадебный комплекс выставлялся на торги с 2014 года, в том числе с установлением начальной цены 1 БВ. Он был включен в базу данных по объектам историко-культурного наследия, расположенным в Витебской области, для продвижения среди потенциальных инвесторов.

Всего с начала года на аукционах комитета «Витебскоблимущество» реализовано 60 объектов на сумму почти Br1,6 млн.
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