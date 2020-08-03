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ЭКОНОМИКА РБ
В МИНСКЕ ЗАВЕДУЮЩАЯ МАГАЗИНОМ ОБВИНЯЕТСЯ В ПРИСВОЕНИИ ДЕНЕГ
17:14 03.08.2020
Заводским (Минска) районным отделом Следственного комитета на основании материалов проверки, проведенной сотрудниками милиции, возбуждено уголовное дело в отношении заведующей одного из магазинов бытовой химии столицы.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в УСК по городу Минска, 33-летняя минчанка, являясь материально ответственным лицом, с октября 2019 года по март 2020 года присвоила денежные средства магазина на общую сумму 10,5 тысяч рублей.
В ходе расследования уголовного дела установлено, что женщина ежедневно по завершению рабочего дня получала от кассиров выручку, которую в последующем должна была передать инкассаторам для отправки в банковское учреждение. Обвиняемая вносила сведения о сумме снятых с касс денежных средств в специализированное программное обеспечение, после чего часть денег забирала себе, а оставшуюся часть складывала в инкассаторскую сумку.
Присвоенные деньги женщина тратила на личные нужды, в том числе на погашение кредитов.
Факт противоправной деятельности выявлен после проведенной в магазине инвентаризации. Соответствующая информация поступила в правоохранительные органы. С занимаемой должности женщина была уволена.
В ходе расследования уголовного дела следователями изучена бухгалтерская документация магазина, допрошены свидетели. Изучены и приобщены к материалам уголовного дела сведения, предоставленные банковскими учреждениями о погашении обвиняемой кредитов.
Действия заведующей квалифицированы по ч. 3 ст. 211 (присвоение имущества лицом, которому оно вверено, совершенное в крупном размере) Уголовного кодекса Республики Беларусь. К ней применена мера пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении. В ходе следствия женщина вину признала и раскаялась в содеянном.
Расследование завершено, уголовное дело передано прокурору для направления в суд.
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