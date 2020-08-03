Могилевская таможня в I полугодии 2020 года перечислила в республиканский бюджет более 108 миллионов белорусских рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Могилевской таможне, за шесть месяцев текущего года таможней оформлено более 75 тысяч деклараций, что на 44% больше, чем в аналогичном периоде 2019 года.

За январь-июнь 2020 года сотрудниками таможни окончен административный процесс по 1937 делам об административных правонарушениях, по направленным таможней материалам возбуждено 12 уголовных дел, значительно выросла общая стоимость товаров, которые являются предметами административных правонарушений, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.