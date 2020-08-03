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ЭКОНОМИКА РБ


СЕТЬ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ В БЕЛАРУСИ НАСЧИТЫВАЕТ БОЛЕЕ 4 ТЫС. ОБЪЕКТОВ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СВЫШЕ 2 ТЫС. В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ


16:52 03.08.2020

На сегодня в Беларуси сеть почтовой связи насчитывает 4283 объекта почтовой связи, в том числе 2054 в сельской местности.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве связи и информатизации, специальное разрешение (лицензию) на оказание услуг почтовой связи общего пользования имеют 20 операторов почтовой связи, из них: на пересылку почтовых отправлений – 11; на прием подписки на печатные средства массовой информации – 2; на доставку печатных средств массовой информации – 2; на прием подписки на печатные средства массовой информации и доставку печатных средств массовой информации – 3; на пересылку почтовых отправлений и доставку печатных средств массовой информации – 1; на пересылку почтовых отправлений, прием подписки на печатные средства массовой информации и доставку печатных средств массовой информации – 1.

В рейтинге индекса почтового развития (Integrated Index for Postal Development) Всемирного почтового союза за 2019 год Беларусь заняла 21-е место среди 172-х стран мира (в 2018 году Беларусь занимала 32-е место из 173 стран).

В республике создается национальная почтовая электронная система, которая обеспечит в электронной форме прием, обработку, хранение, доставку (вручение) почтовых отправлений (простых или заказных), извещений на почтовые отправления, уведомлений о получении почтовых отправлений, иных сообщений, а также представление подтверждения об их отправке и доставке (вручении).
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